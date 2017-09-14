Готовьте ваши почки: в Сети бурно обсуждают обвал цен на старые модели iPhone

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Вашингтон, 14 сентября. Американская компания Apple обвалила в России цены на старые модели iPhone. Об этом сообщается на сайте корпорации.

По данным «яблочной» компании, цены упали примерно на 10 тыс. рублей — в зависимости от конкретной версии смартфона.

Пользователи Сети разделились на два лагеря. С одной стороны, обладатели смартфонов других брендов считают, что цены все равно неоправданно дорогие: «Эта китайская вещь максимум 10 тысяч стоит. И то, только из-за камеры».

С другой стороны, пользователи считают, что новые цены будут действительны за пределами США, но никак не на российском рынке: «Apple снизила, а наши магазины знают об этом?».

Так, один пользователь смеется: «Готовьте свои почки, любители «яблока».

Другой иронизирует, отмечая, что по таким ценам покупать iPhone теперь не модно: «Фу, какая дешевка стала».

Еще один участник дискуссии отмечает, что пока кто-то гонится за модой, кому-то не хватает денег на еду: «А я снизил стоимость комплексного обеда для рабочих на 50 рублей».

Напомним, ранее сообщалось, что цена iPhone 6s рухнула до 35 990 рублей, 6s Plus — до 43 990 рублей. Также изменились цены на iPhone 7.