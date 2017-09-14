Непредумышленный вандализм: урбанист объяснил вытаптывание растений в парке «Зарядье»

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Жители и гости Москвы уничтожили около 10 тысяч культурных растений в парке «Зарядье», часть культур была вытоптана, другая — украдена. Почему это произошло — в материале Федерального агентства новостей.

Парк был открыт 9 сентября, а 11 сентября все желающие получили возможность свободно пройти на территорию парка. Всего за пару дней вандалы частично повредили стеклянный купол и выбили несколько напольных фонарей.

Городской планировщик, руководитель организации «Свободное пространство», директор магистерской программы «Дизайн городских экосистем» Михаил Климовский рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, что частичному разрушению инфраструктуры «Зарядья» есть логичное объяснение.

«Что касается небрежного пользования инфраструктурой парка, в том числе ландшафтными композициями, я думаю, это связано с недостаточно высоким уровнем культуры потребления. Это можно наблюдать не только в парке «Зарядье», но и во многих других парках России. Посетители вытаптывают зеленую инфраструктуру и ломают ветки кустарников. Причем это не всегда происходит сознательно, это проявление непредумышленного вандализма. Например, посетитель общественного пространства позволяет себе сорвать цветок, потому что просто так привык. Пока что в сознании людей не так сильна идея общего, общественного блага. В мегаполисах человек ощущает себя более индивидуально и не ассоциирует себя с городом», — считает Климовский.

Кроме того, эксперт отмечает, что у масштабных программ по благоустройству, которые сейчас реализуются по всей Москве, могут быть противники. Именно по этой причине недоброжелатели могли повредить стеклянный купол; это своего рода провокация.

С 18 сентября в «Зарядье» начнутся восстановительные работы, из-за чего по понедельникам в парк можно будет попасть с 14.00. В остальные дни парк будет открываться в 10.00 и закрываться в 22.00. Также администрация планирует усилить контроль за посетителями.

Михаил Климовский уверен, что использование административного ресурса лучше свести к минимуму. Эксперт говорит, что властям под силу привить жителям города уважение к общегородским пространствам, для этого необходима планомерная просветительская работа с населением.

«Нужно работать с сознанием людей, показать им, что парк — это общая собственность всех жителей города. Можно задействовать для этих целей социальную рекламу, проводить в парке обучающие ивенты. Очень важно работать с подрастающим поколением, с молодежью,» — объясняет Климовский.

Урбанист выразил уверенность, что московские власти на правильном пути — в парке «Зарядье» есть развивающий центр, где будут проводиться образовательные мероприятия, в том числе и экологической направленности.