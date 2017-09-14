Сирия: Россия зафиксировала шесть случаев нарушений перемирия за сутки

В Избранное

Москва, 14 сентября. Минобороны РФ сообщает о шести случаях стрельбы в сирийских зонах деэскалации.

По данным военного ведомства России за минувшие сутки было отмечено шесть случаев нарушения режима прекращения огня в провинциях Даръа (1), Дамаск (1) и Алеппо (4). Анкара сообщает о трех нарушениях в провинциях Латакия и Дамаск. Ситуация в зонах деэскалации конфликта расценивается как стабильная.

Все случаи беспорядочной стрельбы зафиксированы в районах подконтрольных боевикам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра*» и «Исламское государство*» (обе организации запрещены в России).

* Организация запрещена на территории РФ.