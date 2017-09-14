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Volkswagen планирует отозвать в КНР почти 5 миллионов машин
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    Volkswagen планирует отозвать в КНР почти 5 миллионов машин

    10:55  14 Сентября 2017
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    Volkswagen планирует отозвать в КНР почти 5 миллионов машин

    Пекин,14 сентября. Автопроизводитель Volkswagen и его совместные предприятия собираются отозвать в КНР более 4,86 млн автомобилей из-за дефектов в подушках безопасности.

    Такое заявление сделало Главное управление Китая по контролю качества. Государственная организация КНР вела расследование на протяжении трех лет. Эксперты выяснили, что подушки японской компании Takata, которые установлены в машинах, могут представлять опасность для водителей и пассажиров.

    Начать отзывать автомобили планируют в марте 2018 года. Китайское подразделение Volkswagen отзовет 103,6 тысяч автомобилей, а два совместных предприятия — 4,75 млн.

    Ранее стало известно, что Volkswagen планирует электрифицировать все свои модели с 2030 года.

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    Автор: Алексей Громов
    #кнр #volkswagen #пекин
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