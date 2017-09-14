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Политика
Санкции ЕС из-за поставок турбин Siemens в Крым совершенно неприемлемы — МИД РФ
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    Санкции ЕС из-за поставок турбин Siemens в Крым совершенно неприемлемы — МИД РФ

    10:59  14 Сентября 2017
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    Санкции ЕС из-за поставок турбин Siemens в Крым совершенно неприемлемы — МИД РФ

    Москва, 14 сентября. Россия считает непродуктивным придавать политический характер вопросу о поставках турбин Siemens в Крым, на этом фоне антироссийские санкции совершенно неприемлемы, заявил глава Третьего европейского департамента МИД РФ Сергей Нечаев.

    В МИД РФ прокомментировали ситуацию вокруг поставки немецких турбин в Крым, отметив неприемлемость санкций. 

    «Речь идет о споре хозяйствующих субъектов, который подлежит урегулированию в судебном порядке. Кроме того, мы считаем контрпродуктивным политизировать этот вопрос», — дипломат Сергей Нечаев, его слова приводит «Коммерсант».

    Расширение санкций, инициированное ФРГ в контексте дела Siemens, а также поднятие информационно волны — это шаги, которые не способствуют эффективному и цивилизованному решению проблемы. Российская сторона говорит партнерам из Германии об этом прямо, сказал Нечаев. 

    Напомним, что с 2015 года в отношении российского полуострова действуют экономические санкции ЕС, согласно которым Siemens не имеет права поставлять свою продукцию в Крым. Москва считает, что поставленные на полуостров турбины попали в регион легально, поскольку их нельзя рассматривать как чисто немецкие технологии — отечественные инженеры доработали системы, значительно улучшив показатели мощности.

    Санкции ЕС из-за поставок турбин Siemens в Крым совершенно неприемлемы — МИД РФ

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    Автор: Ирина Селезнева
    #санкции #крым #ес
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