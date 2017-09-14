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Новости Новороссии: ДНР под артобстрелом, солдаты ВСУ изнасиловали студентку в Рубежном
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    Новости Новороссии: ДНР под артобстрелом, солдаты ВСУ изнасиловали студентку в Рубежном

    12:09  14 Сентября 2017
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    Армия Украины

    Новороссия, 14 сентября. За минувшие сутки армия Киева 53 раза нарушала «школьное перемирие» и открывала огонь по населенным пунктам ДНР. Украинские военнослужащие изнасиловали студентку в Рубежном Луганской области. Последние новости Донбасса – в материале Федерального агентства новостей.

    Киев нарушает «школьное перемирие»

    За минувшие сутки армия Украины 53 раза нарушила режим прекращения огня в Донбассе и вела обстрел позиций армии Донецкой народной республики, заявили в оперативном командовании ДНР.

    Сообщается, что под огонь силовиков Киева попали районы 17 населенных пунктов республики. Во время последней атаки был поврежден небольшой жилой дом в садовом товариществе села Яковлевка, что в окрестностях Ясиноватой. При обстрелах ВСУ активно применяли ствольную артиллерию, минометы, штатное вооружение танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

    Артиллерия ВСУ

    Напомним, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе существенно обострилась накануне вечером. Украинские военные открыли массированный огонь на Донецком направлении, под огнем оказались северная и западная окраины столицы народной республики.

    Солдаты ВСУ насилуют студенток

    Украинскую студентку изнасиловали солдаты ВСУ в Рубежном в Луганской области. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

    Издание отмечает, что сам инцидент произошел вечером 7 сентября, когда студентка Рубежанского индустриально-педагогического техникума возвращалась домой. Ее схватили двое военнослужащих ВСУ, отвели в подвал пожарного депо и насиловали всю ночь. О том, что случилось, девушка рассказала матери, после чего было принято решение подать заявление в полицию. Однако в местном отделении в возбуждении дела об изнасиловании отказали, сославшись на то, что «дочь-пэтэушница сама к воякам полезла».

    Новости Новороссии: Киев больше 50 раз обстреливал территорию ДНР, солдаты ВСУ изнасиловали студентку в Рубежном

    Напомним, как отмечают в руководстве ЛНР, украинские военнослужащие регулярно бывают замечены в дисциплинарных нарушениях вследствие употребления спиртных напитков и наркотических веществ. Они также часто обвиняются в насилии в отношении местного населения.

    ЛНР против размещения миротворцев

    Уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске, исполняющий обязанности главы МИД республики Владислав Дейнего заявил, что руководство региона выступает против размещения миротворцев на границе с Россией.

    Владислав Дейнего

    «На нашей границе с Россией контингента миротворцев не будет. У нас на этой границе проблем нет. Соответственно, там миротворцы не нужны. [...] Я предлагаю им рассмотреть возможность размещения миротворцев на границе Австрии с Австралией. Заодно и географию выучат», — подчеркнул он. 

    Такое заявление стало ответом на слова официального представителя Госдепа США Хезер Науэрт, которая сообщила, что миротворческую миссию ООН стоит разместить на Украине, в том числе на российско-украинской границе.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #днр #всу #киев #украина #лнр #донецк #дейнего #луганск #насилие
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