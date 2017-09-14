Хмеймим: ВКС РФ перебросили в Сирию четыре истребителя МиГ-29СМТ

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Хмеймим, 14 сентября. Четыре новейших истребителя МиГ-29СМТ пройдут «обкатку» в реальных боевых условиях.

Министерство обороны России направило в Сирию партию истребителей МиГ-29СМТ, машины предназначены для того, чтобы предоставить летную практику максимальному количеству пилотов в реальных боевых условиях.

На данный момент боевой опыт получили уже около 86 процентов летного состава ВКС РФ. Ранее истребители МиГ-29СМТ применялись для доразведки местности, лишь иногда присоединяясь к боевым операциям, в которых использовались уже проверенные в военной кампании многофункциональные Су-30СМ и Су-35. Сейчас летчики получат возможность максимально раскрыть боевой потенциал новейших МиГов.