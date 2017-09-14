Набиуллина сообщила о переходе Задорнова на пост директора банка «Открытие»

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Сочи, 14 сентября. В ближайшее время председатель правления банка ВТБ 24, экс-министр финансов Российской Федерации Михаил Задорнов получит пост главы крупного российского банка «Открытие», который в настоящее время проходит процедуру финансовой санации. Как сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, Задорнов будет назначен на новый пост после завершения работы временной администрации.

«Я бы хотела уже сегодня анонсировать, чтобы клиенты и контрагенты банка имели большую определенность и большее понимание, что эту позицию в банке согласился по нашему предложению занять Михаил Михайлович Задорнов», — рассказала глава ЦБ.

Она отметила, что ввод временной администрации в «Открытии» не оказал серьезного влияния на рынок. Оттока вкладов в другие банки также не было замечено.

Набиуллина отметила, что «Открытие», «несмотря на изъяны бизнес-модели», все еще может «выздороветь» и продолжить работу.

Михаил Михайлович Задорнов был министром финансов РФ с ноября 1997 по май 1999 года после Анатолия Чубайса. Задорнов участвовал в принятии решения о дефолте российской экономики в августе 1998 года, после чего подал в отставку, однако прошение было отклонено.