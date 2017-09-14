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Неизвестный мужчина бросил гранату в толпу в Одессе, есть пострадавшие
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    Неизвестный мужчина бросил гранату в толпу в Одессе, есть пострадавшие

    10:47  14 Сентября 2017
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    Неизвестный мужчина бросил гранату в толпу в Одессе, есть пострадавшие

    Одесса, 14 сентября. Конфликт между группой мужчин, который перерос в драку, случился в Одессе в минувшую среду, 13 сентября. Один из участников конфликта взорвал гранату. Об этом сообщает одесская полиция.

    По данным правоохранительных органов, минувшей ночью на одной из одесских улиц прогремел взрыв. На место выехали экстренные службы и установили, что между мужчинами произошла ссора.

    Один участник конфликта в какой-то момент достал гранату и бросил ее в соперников.

    Неизвестный мужчина бросил гранату в толпу в Одессе, есть пострадавшие

    «Пострадавшие доставлены в больницу с телесными повреждениями. С места происшествия изъяты чека от гранаты и осколки», — следует из сообщения.

    В настоящий момент количество раненных в результате взрыва уточняется.

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    Автор: Дана Балан
    #взрыв #одесса #граната
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