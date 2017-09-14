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Стало известно, какие проблемы возникают у россиян при подготовке детей к школе
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    Стало известно, какие проблемы возникают у россиян при подготовке детей к школе

    10:55  14 Сентября 2017
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    Стало известно, какие проблемы возникают у россиян при подготовке детей к школе

    Москва, 14 сентября. Чаше всего россиян при подготовке детей к школе волновали темы покупки детской одежды, вопросы использования гаджетов и качества портфелей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

    В ведомстве подвели итоги работы горячей линии по вопросам качества и безопасности детских товаров. С 21 августа по 4 сентября были обработаны 9 тыс. 878 обращений от граждан, что на 11,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Как выяснилось, чаще всего россиян беспокоила тема покупки школьной формы и обуви. При этом родители часто жаловались на качество одежды для школьников.

    Стало известно, какие проблемы возникают у россиян при подготовке детей к школе

    Второе место заняла проблема качества гаджетов и электронных игрушек. Россияне интересовались, как часто ребенок может ими пользоваться и не повредит ли это его здоровью. Замыкают тройку вопросы о качестве портфелей для детей, передает RT.

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    Автор: Борис Любимов
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