Стало известно, какие проблемы возникают у россиян при подготовке детей к школе

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Москва, 14 сентября. Чаше всего россиян при подготовке детей к школе волновали темы покупки детской одежды, вопросы использования гаджетов и качества портфелей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подвели итоги работы горячей линии по вопросам качества и безопасности детских товаров. С 21 августа по 4 сентября были обработаны 9 тыс. 878 обращений от граждан, что на 11,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Как выяснилось, чаще всего россиян беспокоила тема покупки школьной формы и обуви. При этом родители часто жаловались на качество одежды для школьников.

Второе место заняла проблема качества гаджетов и электронных игрушек. Россияне интересовались, как часто ребенок может ими пользоваться и не повредит ли это его здоровью. Замыкают тройку вопросы о качестве портфелей для детей, передает RT.