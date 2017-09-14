Хмеймим: Минобороны РФ опубликовало фото работы военных летчиков на авиабазе ВКС РФ

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Хмеймим, 14 сентября. Летчики ВКС РФ круглосуточно несут боевое дежурство на российской авиабазе в Сирии.

Военное ведомство России опубликовало в Сети фотоотчет о работе летчиков ВКС РФ, истребители Су-30СМ стартуют на взлетно-посадочной полосе авиабазы «Хмеймим» для прикрытия ударной авиации, которой предстоит атаковать позиции террористов.

Технический персонал готовит к вылету самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50. Ему предстоит контролировать воздушное пространство Сирии, а также координировать действия ударных самолетов и истребителей.

В это время окрестности авиационной базы ВКС РФ патрулирует новейший вертолет Ми-28Н «Ночной охотник».