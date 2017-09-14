Нелепая случайность: начальник аэропорта погиб из-за вертолета главы Таджикистана
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Душанбе, 14 сентября. Вертолет лидера Таджикистана стал причиной смерти начальника воздушной гавани города Хорог Дилдора Максудшоева.
По имеющимся данным, трагедия произошла в тот момент, когда Эмомали Рахмон вылетал из Дарвазского района, где объявил о старте строительства нового участка шоссе, в столицу Таджикистана.
Максудшоев, который был среди сопровождения главы республики, из-за сильного ветра от лопастей воздушного судна упал и ударился головой о камень.
Начальник аэропорта скончался на месте от полученной травмы.
Местные власти уже назвали внезапную гибель Максудшоева «нелепой случайностью».