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Семья из трех человек заживо сгорела при пожаре в Омске
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    Семья из трех человек заживо сгорела при пожаре в Омске

    10:30  14 Сентября 2017
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    Семья из трех человек заживо сгорела при пожаре в Омске

    Омск, 14 сентября. Семья из троих человек, среди которых был десятилетний ребенок, погибла в результате пожара в Омске. Об этом в четверг сообщает Следственное управление СК России по Омской области.

    По данным ведомства, в ночь на четверг примерно в 03.30 по местному времени в частном доме началось возгорание, которое переросло в сильный пожар. В результате погибли супруги и их 10-летний сын.

    Семья из трех человек заживо сгорела при пожаре в Омске

    В настоящее время по данному факту проводится проверка. Согласно предварительной версии, причиной пожара могла стать техническая неисправность электрооборудования. Рассматривается также версия неосторожного обращения с огнем. 

    Назначен ряд экспертиз, по результатам которых установят точную причину пожара. 

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    Автор: Дана Балан
    #пожар #омск #ск рф
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