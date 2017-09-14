Семья из трех человек заживо сгорела при пожаре в Омске

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Омск, 14 сентября. Семья из троих человек, среди которых был десятилетний ребенок, погибла в результате пожара в Омске. Об этом в четверг сообщает Следственное управление СК России по Омской области.

По данным ведомства, в ночь на четверг примерно в 03.30 по местному времени в частном доме началось возгорание, которое переросло в сильный пожар. В результате погибли супруги и их 10-летний сын.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Согласно предварительной версии, причиной пожара могла стать техническая неисправность электрооборудования. Рассматривается также версия неосторожного обращения с огнем.

Назначен ряд экспертиз, по результатам которых установят точную причину пожара.