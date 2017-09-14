В ЛНР посмеялись над предложением Госдепа разместить миротворцев на границе с Россией

В Избранное

Луганск, 14 сентября. Власти Луганской народной республики выступили против предложения Госдепартамента США разместить миротворцев ООН на границе между народными республиками Донбасса и Россией. Исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего посмеялся над предложением Вашингтона, рекомендовав Госдепу разместить миротворческий контингент «на границе Австрии и Австралии».

«На нашей границе с Россией контингента не будет. У нас на этой границе проблем нет. Соответственно, там миротворцы не нужны, — объявил Дейнего в беседе с RT. — Я предлагаю им рассмотреть возможность размещения миротворцев на границе Австрии с Австралией. Заодно и географию выучат».

Напомним, ранее пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт заявила о поддержке США предложения о вводе миротворцев ООН на Украину, заявив, что они должны иметь право действовать «на всей оккупированной территории Украины, до и включая границу с Россией».