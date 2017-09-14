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Сирия сегодня: разминирование Дейр эз-Зора, «умеренная оппозиция» и американское оружие
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    Сирия сегодня: разминирование Дейр эз-Зора, «умеренная оппозиция» и американское оружие

    11:02  14 Сентября 2017
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    Сирия сегодня: разминирование Дейр-эз-Зора, «умеренная оппозиция» и американское оружие

    Сирия, 14 сентября. Саперы Сирийской Арабской Республики (САР) и Российской Федерации планируют разминирование Дейр эз-Зора. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) заявил об опасности разделения САР. Пентагон отрицает переправку «умеренной» оппозиции оружия через Германию. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Разминирование Дейр эз-Зора

    Сирийские саперы, которые были подготовлены специалистами Международного противоминного центра ВС РФ, поучаствуют в разминировании Дейр-эз-Зора, где удалось прорвать блокаду террористической группировки «Исламское государство»* (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Об этом журналистам заявил начальник Центра разминирования Сирии — филиала Международного противоминного центра ВС РФ Анатолий Морозов.

    «Мы на базе центра готовим непосредственно саперов для сирийских вооруженных сил, которые в том числе будут принимать участие в разминировании Дэйр-эз-Зора. Мы совместно с нашими сирийскими коллегами прилагаем все усилия для скорейшего выполнения задач по очистке территории Сирии от взрывоопасных предметов», — рассказал он.

    Сирия сегодня: разминирование Дейр-эз-Зора, «умеренная оппозиция» и американское оружие

    Как заметил Морозов, при подготовке сирийских саперов специалисты из России учитывали специфику взрывоопасных предметов, которые используются боевиками на сирийской территории, в частности самодельные взрывные устройства.

    Раздел Сирии

    Говоря о ситуации в САР, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что, несмотря на создание так называемых зон деэскалации, в стране еще продолжаются ожесточенные боестолкновения. Кроме того, еще не достигнуто политическое решение между «умеренной» оппозицией и официальным Дамаском.  

    «Идет борьба с терроризмом, но эта борьба идет на разных фронтах, и я думаю, что есть риск фрагментации в Сирии, который надо учитывать», — рассказал Гутерреш.

    Он признал мировое сообщество «уделять много внимания Сирии». Генсек ООН выразил надежду, что в Женеве и Астане появится возможность добиться прогресса в ближайшее будущее. На основе политического решения получится создать условия для стабилизации САР.

    Американское оружие

    Как заявила РИА Новости представитель Пентагона Мишель Балданса, Соединенные Штаты не хранят и не перевозят оружие для «умеренной» оппозиции по территории Германии в нарушение немецких законов.

    «Министерство обороны (США, — Прим. ФАН) не хранит и не перевозит оружие или боеприпасы, направляемые в Сирию, на или через базы США в Германии. Минобороны соблюдает и будет соблюдать все немецкие законы», — рассказала представитель Пентагона.

    Сирия сегодня: разминирование Дейр-эз-Зора, «умеренная оппозиция» и американское оружие

    Напомним, накануне немецкие средства массовой информации сообщили о том, что военные Соединенных Штатов поставляли «умеренной» оппозиции оружие и боеприпасы из Восточной Европы через свою авиабазу «Рамштайн», которая находится в Германии, в нарушение немецких законов. Представители МИД и Минэкономики Германии уже отметили, что не располагают такой информацией.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Илья Муромский
    #россия #сша #сирия #алеппо #иг #дамаск #игил #ракка
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