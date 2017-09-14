Путин поздравил диктора телевидения Кириллова с 85-летним юбилеем

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Москва, 14 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил диктора телевидения и народного артиста СССР Игоря Кириллова с 85-летием и назвал юбиляра достойным примером для коллег. Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Вы стояли у истоков создания легендарных традиций отечественной дикторской школы, новостного телевещания. Задавали высочайшую планку мастерства и беззаветной преданности профессии», — отметил президент.

Путин добавил, что Кириллов является достойным примером для коллег благодаря своему стилю работы, компетентности и ответственности. В заключение российский лидер пожелал имениннику «доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего».