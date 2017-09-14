Замглавы ФСИН Коршунову предъявлено обвинение в растрате в особо крупных размерах

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Москва, 14 сентября. Следственные органы предъявили обвинения задержанному накануне заместителю директора российской Федеральной службы исполнения наказаний. Коршунова подозревают в двух эпизодах растраты в особо крупных размерах.

«Предъявлено обвинение заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову. Ему инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ — растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Действительный государственный советник второго класса Олег Коршунов был назначен заместителем директора в 2014 году. Вчера, стало известно, что Коршунов арестован сотрудниками ФСБ РФ в яхт-клубе в Москве.