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Житель Приамурья провел в тайге две недели и остался жив
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    Житель Приамурья провел в тайге две недели и остался жив

    10:43  14 Сентября 2017
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    Выживший: житель Приамурья провел в тайге две недели

    Благовещенск, 14 сентября. Житель Амурской области выбрался живым из леса. Он заблудился, но смог самостоятельно выйти к людям. 

    В амурском Центре гражданской защиты и пожарной безопасности сообщили, что мужчина пропал 29 августа. Он уехал на рабочем автомобиле из поселка Береговой и перестал выходить на связь.

    Сначала коллеги и родные организовали самостоятельные поиски. Но после того, как у реки Гилюй нашли брошенную машину, люди обратились в полицию. Пропавшего искали при помощи спасателей Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности и кинолога с собакой.

    14 сентября мужчина сам вышел из тайги. По его словам, он заблудился. У 54-летнего жителя Амурской области немного обморожены ноги, врачи диагностировали у него стресс.  

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    Автор: Алексей Громов
    #мчс #благовещенск #тайга
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