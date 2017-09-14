Житель Приамурья провел в тайге две недели и остался жив

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Благовещенск, 14 сентября. Житель Амурской области выбрался живым из леса. Он заблудился, но смог самостоятельно выйти к людям.

В амурском Центре гражданской защиты и пожарной безопасности сообщили, что мужчина пропал 29 августа. Он уехал на рабочем автомобиле из поселка Береговой и перестал выходить на связь.

Сначала коллеги и родные организовали самостоятельные поиски. Но после того, как у реки Гилюй нашли брошенную машину, люди обратились в полицию. Пропавшего искали при помощи спасателей Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности и кинолога с собакой.

14 сентября мужчина сам вышел из тайги. По его словам, он заблудился. У 54-летнего жителя Амурской области немного обморожены ноги, врачи диагностировали у него стресс.