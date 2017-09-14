Делегации России и США проводят встречу по Сирии в Астане

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Астана, 14 сентября. Российская Федерация и США в рамках астанинских переговоров по урегулированию в Сирии проводят двусторонние консультации. Об этом сообщил сегодня источник в российской делегации.

По данным источника, в настоящее время проходит встреча делегаций России и США.

До этого, уточнил собеседник, прошла беседа российских представителей со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, передает ТАСС.

Напомним, от России в переговорах в столице Казахстана участвует специальный представитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, от американской стороны — исполняющий обязанности помощника госсекретаря Дэвид Саттерфилд.