Маск объявил дату презентации беспилотного электрогрузовика Tesla

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Москва, 14 сентября. Презентация беспилотного электрогрузовика от Tesla намечена на 26 октября. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в своем микроблоге в Twitter

«Презентация грузовика и его испытания ориентировочно запланированы на 26 октября в Хоторне. Стоить посмотреть на этого зверя лично. Это невероятно», — пишет он.

Ранее Маск анонсировал презентацию беспилотного грузовика в сентябре, сообщает издание «Аргументы и факты». По мнению главы Tesla, производство грузовиков с электродвигателем и системой автопилота позволит значительно сократить траты на перевозки и сделать работу водителей безопаснее.