Донбасс: ВСУ более 50 раз обстреляли населенные пункты ДНР

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Донецк, 14 сентября. Киевские военнослужащие свыше 50 раз нарушили режим перемирия в Донбассе за прошедшие сутки. Об этом в четверг сообщил представитель оперативного командования Донецкой народной республики.

По его словам, украинские солдаты за прошедшую среду 53 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы 17 населенных пунктов республики. ВСУ вели обстрел по территории ДНР из гранатометов, минометов, танков, а также стрелкового оружия.

В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее стало известно, что за минувший день ВСУ выпустили по территории ДНР более 120 боеприпасов.