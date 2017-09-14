Клинцевич объяснил, зачем Запад ищет скрытый смысл в названии учений РФ и Белоруссии

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин объяснил смысл названия совместных российско-белорусских учений «Запад-2017». Слово «Запад» в названии маневров подразумевает лишь западную часть Российской Федерации, а не страны Европейского Союза или НАТО, пояснил российский офицер в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle; страны Восточной Европы и Прибалтика могут спать спокойно, военные учения им не угрожают. Тем не менее Запад действительно их боится, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Запад» не следует воспринимать в широком, политическим смысле как географический термин, включающий страны Запада, Европейского союза или членов НАТО. Под этим названием подразумевается западная часть России и Белоруссии, которая расположена западнее России», — подчеркнул Фомин.

Ранее замминистра сообщал, что военные учения носят сугубо оборонительный характер и что они позволят отработать технику борьбы с террористами, получающими подпитку из-за рубежа.

«Это было необходимо (объяснить название военных учений — прим. ред.), потому что они используют любую официальную информацию, которую можно интерпретировать с точки зрения русофобии. На Западе этот тренд задан, и он должен постоянно получать развитие. Отсюда и такое внимание к названию», — поясняется ситуацию сенатор.

При этом член Совета Федерации напомнил, что ему самому удалось поучаствовать в оперативно-стратегических учениях армии и флота СССР «Запад-81», которые проводились с 4 по 12 сентября 1981 года. Однако тогда подобных ситуаций не возникало.

«Я помню, участвовал в военных учениях «Запад-81» — это исторически сложившиеся учения, которые проходят на территории России, Белоруссии и Калининградской области. И тогда такого внимания западных стран к ним не приковывалось. Сегодня же мы видим их страх. Западу страшно. Ну, хотя, пусть боятся», — заключил Франц Клинцевич.

Стратегические учения «Запад-2017» проводятся 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. По данным российского военного ведомства, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. При этом ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений.

В свою очередь Министерство иностранных дел Белоруссии отмечает, что Минск намерен провести военные маневры «Запад-2017» безопасно и прозрачно для всего мирового сообщества. Там сообщили, что общая численность задействованного в военных учениях личного состава — 12,7 тысяч военнослужащих, 370 единиц бронетехники (140 танков, 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов). Об этом, к слову, 2 августа 2017 года были уведомлены все государства-участники ОБСЕ по Венскому документу 2011 года.