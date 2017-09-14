Лодка перевернулась на реке Ямуна в Индии, погибли 22 человека

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Нью-Дели, 14 сентября. По меньшей мере 22 человека погибли во время крушения лодки на реке Ямуна в Индии.

Как рассказал представитель администрации района Багхпат Бхавани Сингх, судно перевернулось в четверг в округе Багхпат в штате Уттар-Прадеш. Пассажиры на лодке направлялись на границу штатов Уттар-Прадеш и Харьяна. Отмечается, что лодка затонула в нескольких десятках километров к северу от Национального столичного округа Дели.

Судно было переполнено. По меньшей мере в лодке находились 60 человек. Она перевернулась. 22 человека погибли. Поиски пропавших после ЧП продолжаются.