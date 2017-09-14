В Красноярске поймали серийного педофила, шантажировавшего своих жертв

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Красноярск, 14 сентября. В Красноярске задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних. Установлена интимная связь злоумышленника с 8 жертвами, однако в следствии не исключают, что от рук серийного педофила пострадало больше людей.

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, подозреваемого в совершении 12 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и преступления, связанного с применением насилия к представителю власти. По версии следствия, подозреваемый находил потенциальных жертв в лицеях и техникумах, подъезжал к ним на машине и предлагал плату за уборку в квартире или офисе. Тех, кто соглашался, он насиловал у себя дома и отпускал.

«Обстоятельства некоторых преступлений обвиняемый фиксировал на видеозапись, после чего, шантажировал потерпевших, понуждая их вступать с ним в половую связь повторно», — сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

В марте злоумышленника попытались задержать, но он оказал сопротивление полицейскому и скрылся. 13 сентября его схватили в квартире брата. Задержанный изменил внешность, отрастив усы и бороду.