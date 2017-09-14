Ростех создал сверхточную систему радионавигации без спутников

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Москва, 14 сентября. Специалисты входящего в Ростех холдинга «Росэлектроника» создали сверхточную систему локальной радионавигации, которая обеспечивает позиционирование объектов с точностью до 10 см и при этом не требует запуска навигационных сателлитов. Система сможет использовать вышки операторов мобильной связи, а ее сигнал более устойчив к подавлению, чем сигнал со спутника, и обладает встроенной защитой от подмены.

«Система практически полностью исключит возможность стороннего воздействия с целью искажения или похищения навигационных данных», — отметили в Ростехе.

Система локальной навигации использует дальномерный принцип, выполняя роль «псевдоспутника», а столь высокая точность позиционирования позволит использовать ее для координации беспилотных автомобилей. При этом в перспективе планируется повысить точность системы до беспрецедентных на данный момент 2–3 мм на расстоянии 50–70 километров от базовых станций, сообщили представители Ростеха «Известиям». Размеры бортового модуля системы при этом не будут превышать 10 сантиметров.