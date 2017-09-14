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Разрушительный шторм «Макс» надвигается на мексиканское побережье
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    Разрушительный шторм «Макс» надвигается на мексиканское побережье

    9:40  14 Сентября 2017
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    Разрушительный шторм «Макс» надвигается на мексиканское побережье

    Мехико, 14 сентября. Разрушительный тропический шторм «Макс» образовался  у южного побережья Мексики. Об этом передает агентство Associated Press, ссылаясь на Национальный центр по ураганам Соединенных Штатов.

    Сообщается, что шторм сформировался в 185 км юго-западнее Акапулько.

    Руководство страны предупредило жителей районов побережья, на который обрушится шторм, о его стремительном приближении.

    Впрочем, власти считают, что сильного ущерба «Макс» не нанесет. 

    Разрушительный шторм «Макс» надвигается на мексиканское побережье

    Напомним, на прошлой неделе ураган-убийца «Ирма» обрушился на Флориду. В результате разрушительных действий стихии погибли 55 человек. 

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    Автор: Дана Балан
    #шторм #мексика #ураган
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