Разрушительный шторм «Макс» надвигается на мексиканское побережье

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Мехико, 14 сентября. Разрушительный тропический шторм «Макс» образовался у южного побережья Мексики. Об этом передает агентство Associated Press, ссылаясь на Национальный центр по ураганам Соединенных Штатов.

Сообщается, что шторм сформировался в 185 км юго-западнее Акапулько.

Руководство страны предупредило жителей районов побережья, на который обрушится шторм, о его стремительном приближении.

Впрочем, власти считают, что сильного ущерба «Макс» не нанесет.

Напомним, на прошлой неделе ураган-убийца «Ирма» обрушился на Флориду. В результате разрушительных действий стихии погибли 55 человек.