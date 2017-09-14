Стратегические учения «Запад-2017» стартовали в России и Белоруссии

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Москва, 14 сентября. На территории России и Белоруссии начались совместные стратегические учения «Запад-2017». В них принимают участие до 12,7 тысяч военнослужащих двух стран.

В ходе учений российские и белорусские военные будут отрабатывать совместные действия по организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах поставленных задач, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В стратегических учениях задействовано до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.

Тактические эпизоды с боевыми стрельбами, широким применением сил и средств авиации и войск ПВО будут проведены на полигонах «Лепельский», «Лосвидо», «Борисовский», «Осиповический», «Ружанский», «Домановский» и участке местности «Дретунь», расположенных на территории Белоруссии, и трех полигонах «Лужский», «Струги Красные» и «Правдинский» на территории Российской Федерации.

Напомним, что учения «Запад-2017» под руководством начальников генеральных штабов ВС Российской Федерации и Белоруссии, носят сугубо оборонительный характер и не направлены против каких-либо государств или групп стран.