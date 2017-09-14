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Стратегические учения «Запад-2017» стартовали в России и Белоруссии
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    Стратегические учения «Запад-2017» стартовали в России и Белоруссии

    10:10  14 Сентября 2017
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    Стратегическое учение «Запад-2017» стартовало в России и Белоруссии

    Москва, 14 сентября. На территории России и Белоруссии начались совместные стратегические учения «Запад-2017». В них принимают участие до 12,7 тысяч военнослужащих двух стран.

    В ходе учений российские и белорусские военные будут отрабатывать совместные действия по организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах поставленных задач, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

    В стратегических учениях задействовано до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.

    Тактические эпизоды с боевыми стрельбами, широким применением сил и средств авиации и войск ПВО будут проведены на полигонах «Лепельский», «Лосвидо», «Борисовский», «Осиповический», «Ружанский», «Домановский» и участке местности «Дретунь», расположенных на территории Белоруссии, и трех полигонах «Лужский», «Струги Красные» и «Правдинский» на территории Российской Федерации.

    Напомним, что учения «Запад-2017» под руководством начальников генеральных штабов ВС Российской Федерации и Белоруссии, носят сугубо оборонительный характер и не направлены против каких-либо государств или групп стран.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #белоруссия #учения #запад-2017
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