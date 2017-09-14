Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление министерства внутренней безопасности США о том, что отечественные программные продукты «Лаборатории Касперского» представляют угрозу для информационной безопасности Соединенных Штатов.

«Вот и вся добросовестная конкуренция в трёх строчках», — резюмировала Захарова.

Генеральный директор ООО «РнД Софт» Роман Забродин считает, что решение США запретить продукцию «Лаборатории Касперского» с высокой долей вероятности носит в первую очередь репрессивный характер.

«В принципе, любой программный продукт может нести потенциальную угрозу информационной безопасности, это зависит от того, где он внедрен. Но, конечно, в первую очередь это попытка оказать политическое давление на Россию через отечественный бизнес. «Лаборатория Касперского» не первый год проявляет себя на рынке. Существуют российские программные продукты, которые массово внедряются, в том числе и за рубежом. Это ABBYY, Доктор Вэб. В отношении этого софта в США может быть принято аналогичное решение», — резюмирует эксперт.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин также считает, что запрет антивируса Каперского — это попытка под надуманным предлогом вытеснить с американского рынка высококонкурентную отечественную компанию. Эти действия носят сугубо политический характер.

«Черное фактически называется белым — продукция «Лаборатории Касперского», которая длительное время использовалась государственными учреждениями США, что свидетельствует о ее надежности, теперь якобы представляет угрозу национальной безопасности», — говорит собеседник ФАН.

Левин также считает, что подобный шаг Америки — это очередной виток экономического противостояния Запада и России. Он высказал мнение, что власти Cоединенных Штатов и в будущем будут всячески препятствовать работе российских компаний на территории западного государства.

В самой «Лаборатории Касперского» заявили, что разочарованы решением властей США. Компания намерена доказать свою невиновность. Также там отметили, что «вся информация, которая поступает в «Лабораторию Касперского» от ее клиентов, включая трафик, полностью защищена в соответствии с законодательством и самыми строгими отраслевыми стандартами, в том числе с помощью шифрования».