Боссы телеканала «Война и мир» вывели в офшор на Кипр 100 млн рублей

В Избранное

Москва, 14 сентября. Руководители спутникового телеканала «Война и Мир» попали под домашний арест за незаконный вывод 100 млн рублей на Кипр.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 11 сентября сотрудники полиции задержали учредителя и генерального директора телеканала, которые, по версии следствия, в период с 11 июля по 22 августа оформили от имени компании фиктивный контракт с кипрской компанией на покупку видеоматериалов на общую сумму 1,4 млн евро, которые они приобретать не собирались.

Затем злоумышленники открыли паспорт сделки, по которому смогли вывести деньги на Кипр, предоставив фиктивные данные о целях и назначении перевода.

По данному факту возбуждены уголовные дела. Оба руководителя находятся под домашним арестом.