Ледоруб, которым убили Троцкого, впервые за 78 лет покажут широкой публике

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Вашингтон, 14 сентября. Орудие убийства революционера Льва Троцкого впервые за 78 лет покажут широкой публике. В 2018 году ледоруб станет экспонатом Международного музея шпионажа в Вашингтоне.

Коллекция музея пополнится 5 тыс. новых предметов, среди которых ледоруб. Как пишет The Guardian, впервые орудие убийства продемонстрировали публике на пресс-конференции в 1940 году. Некоторое время предмет хранился в полиции, потом его забрал страж порядка Альфредо Салас и передал дочери Ане Алисии.

Та хранила ледоруб под кроватью 40 лет и лишь в 2005 году решила продать инструмент. Новым владельцем орудия стал коллекционер Кит Мелтон, который в итоге передал ледоруб в дар вашингтонскому музею, передает Газета.Ру.