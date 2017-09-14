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Подыгрыш Киеву: эксперт поставил под сомнение размещение миротворцев на границе РФ и Украины
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    Подыгрыш Киеву: эксперт поставил под сомнение размещение миротворцев на границе РФ и Украины

    9:46  14 Сентября 2017
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    Подыгрыш Киеву: эксперт поставил под сомнение размещение миротворцев на границе РФ и Украины

    Миротворческие силы на территории Донбасса должны иметь широкий мандат, в том числе их необходимо разместить на российско-украинской границе. Об этом заявила начальник пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Хизер Науэрт. О том, как появление миротворческих сил отразиться на ситуации в зоне так называемой антитеррористической операции, читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Возможная мера

    По словам Науэрт, Вашингтон рассматривает такую меру в качестве возможного средства для защиты граждан Украины.

    Напомним, в начале сентября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворческих сил на восток Украины. Он подчеркнул, что нигде, кроме линии разграничения враждующих сторон, миротворцы находиться не должны. Москва все свои предложения изложила в проекте резолюции и внесла его на рассмотрение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

    Подыгрыш Киеву: эксперт поставил под сомнение размещение миротворцев на границе РФ и Украины

    В свою очередь украинский лидер Петр Порошенко заявил, что миротворцы должны быть размещены как на территории Донбасса, так и на российско-украинской границе.

    Неизбежные миротворцы

    Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей пояснил: в целом по заявлениям всех сторон видно, что размещение сил ООН в Донбассе неизбежно. Все с этим согласны, даже Порошенко.

    «То, что Госдеп подыгрывает желанию украинской стороны поставить посты и на российско-украинской границе, это и понятно, и не так существенно. Эти самые посты довольно быстро поймут свою бессмысленность. А вот силы на линии соприкосновения решат главную проблему — обстрелы прекратятся. «Обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским комплексом мер» — это компромиссная позиция, выработанная Россией и Германией, и будет скорее всего реализована. Теперь необходимо в кратчайшие сроки принимать резолюцию. Что это будет означать? В случае серьезных внутриполитических потрясений на Украине карточный домик не завалит Донбасс. Ситуация в ДНР и ЛНР больше не будет являться украинским внутреннем делом», — добавил Игорь Рябов.

    Подыгрыш Киеву: эксперт поставил под сомнение размещение миротворцев на границе РФ и Украины

    Как ранее сообщала Газета.ru, России не против начала предметных переговоров о вводе на территорию Донбасса миротворческой миссии ООН.

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    Автор: Илья Муромский
    #днр #россия #сша #всу #донбасс #украина #лнр
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