Житель Сахалина сбил водителя, наехавшего перед этим на пешехода

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Южно-Сахалинск, 14 сентября. Житель Сахалина сбил водителя, который перед этим совершил наезд на пешехода и пытался помочь ему.

Как рассказали в управлении МВД России по Сахалину, 55-летний водитель Toyota Lаnd Сruisеr Рrаdо сбил 39-летнего пешехода на пешеходном переходе.

Как отметили в полиции, инцидент произошел в темное время суток на 14-м километре автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков. В условиях непогоды видимость была снижена, а пешеходный переход не был совещен. Водитель иномарки вышел из машины, чтобы помочь пострадавшему. В этот момент на него наехал 72-летний водитель на Suzuki Jimny.

Оба мужчин были госпитализированы с травмами. Детали инцидента выясняет полиция.