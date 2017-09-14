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Житель Сахалина сбил водителя, наехавшего перед этим на пешехода
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    Житель Сахалина сбил водителя, наехавшего перед этим на пешехода

    8:55  14 Сентября 2017
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    Житель Сахалина сбил водителя, наехавшего перед этим на пешехода

    Южно-Сахалинск, 14 сентября. Житель Сахалина сбил водителя, который перед этим совершил наезд на пешехода и пытался помочь ему.

    Как рассказали в управлении МВД России по Сахалину, 55-летний водитель Toyota Lаnd Сruisеr Рrаdо сбил 39-летнего пешехода на пешеходном переходе.

    Как отметили в полиции, инцидент произошел в темное время суток на 14-м километре автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков. В условиях непогоды видимость была снижена, а пешеходный переход не был совещен. Водитель иномарки вышел из машины, чтобы помочь пострадавшему. В этот момент на него наехал 72-летний водитель на Suzuki Jimny.

    Оба мужчин были госпитализированы с травмами. Детали инцидента выясняет полиция. 

    Житель Сахалина сбил водителя, наехавшего перед этим на пешехода

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    Автор: Алия Садыкова
    #дтп #сахалин #пешеход
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