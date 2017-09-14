Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Алеппо: в освобожденный от боевиков город возвращаются мирные жители
Общество
Предполагаемого убийцу чемпиона-пауэрлифтера Драчева арестовал суд в Хабаровске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Предполагаемого убийцу чемпиона-пауэрлифтера Драчева арестовал суд в Хабаровске

    10:38  14 Сентября 2017
    33

    Предполагаемого убийцу чемпиона-пауэрлифтера Драчева арестовал суд в Хабаровске

    Хабаровск, 14 сентября. Суд в Хабаровске вынес заочно постановление об аресте жителя края Анара Алияра оглы Аллаверханова, который является основным подозреваемым в деле об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Ранее Аллаверханова объявили в международный розыск, отмечает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Хабаровскому краю.

    «По ходатайству следствия в отношении обвиняемого Анар Алияр оглы Аллахверанова, объявленного в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении пресс-службы.

    Предполагаемого убийцу чемпиона-пауэрлифтера Драчева арестовал суд в Хабаровске

    Напомним, Андрей Драчев погиб 20 августа, в драке около кафе в центре Хабаровска. Получив сокрушительный удар по голове от противника — опытного и хорошо тренированного участника боев без правил — Драчев потерял сознание и спустя некоторое время скончался в больнице. Его убийца скрылся, проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия для его поимки, МВД гарантировало награду в 500 тысяч рублей за информацию, которая приведет к его поимке.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 99

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        1190

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        3636

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2790

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        23118
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11   14 Сентября 2017
        116
        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        10:26   14 Сентября 2017
        906
        В Минобороны объяснили смысл названия российско-белорусских учений «Запад-2017»

        В Минобороны объяснили смысл названия российско-белорусских учений «Запад-2017»

        7:40   14 Сентября 2017
        1898
        Госдеп поддержал идею Путина о размещении сил ООН в зоне конфликта в Донбассе

        Госдеп поддержал идею Путина о размещении сил ООН в зоне конфликта в Донбассе

        6:59   14 Сентября 2017
        7076