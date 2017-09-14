Предполагаемого убийцу чемпиона-пауэрлифтера Драчева арестовал суд в Хабаровске

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Хабаровск, 14 сентября. Суд в Хабаровске вынес заочно постановление об аресте жителя края Анара Алияра оглы Аллаверханова, который является основным подозреваемым в деле об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Ранее Аллаверханова объявили в международный розыск, отмечает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Хабаровскому краю.

«По ходатайству следствия в отношении обвиняемого Анар Алияр оглы Аллахверанова, объявленного в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, Андрей Драчев погиб 20 августа, в драке около кафе в центре Хабаровска. Получив сокрушительный удар по голове от противника — опытного и хорошо тренированного участника боев без правил — Драчев потерял сознание и спустя некоторое время скончался в больнице. Его убийца скрылся, проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия для его поимки, МВД гарантировало награду в 500 тысяч рублей за информацию, которая приведет к его поимке.