Около 20 человек получили ранения в результате атаки боевиков на юге Таиланда

В Избранное

Бангкок, 14 сентября. Примерно 20 человек пострадали в результате атаки боевиков в четверг в провинции Яла, расположенной на юге Таиланда.

По информации тайских СМИ, двое военных получили ранения в результате атаки боевиков на патруль. Неизвестные бандиты привели в действие бомбу, после чего обстреляли машину с солдатами.

Второе взрывное устройство сдетонировало, когда к месту нападения прибыли дополнительные правоохранительные силы.

По предварительной версии, за атакой могут стоять исламские сепаратисты.