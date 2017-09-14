Около 20 человек получили ранения в результате атаки боевиков на юге Таиланда
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Бангкок, 14 сентября. Примерно 20 человек пострадали в результате атаки боевиков в четверг в провинции Яла, расположенной на юге Таиланда.
Nineteen soldiers, police hurt in #Yala double bomb attack - The Nation @ShareThis #Thailand https://t.co/0WWwsaao3I— Ann_nt (@annnation_nt) September 14, 2017
По информации тайских СМИ, двое военных получили ранения в результате атаки боевиков на патруль. Неизвестные бандиты привели в действие бомбу, после чего обстреляли машину с солдатами.
Второе взрывное устройство сдетонировало, когда к месту нападения прибыли дополнительные правоохранительные силы.
По предварительной версии, за атакой могут стоять исламские сепаратисты.