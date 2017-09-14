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Кириленко оценил игру сборной России против Греции на Евробаскете-2017
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    Кириленко оценил игру сборной России против Греции на Евробаскете-2017

    8:31  14 Сентября 2017
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    Кириленко оценил игру сборной России против Греции на Евробаскете-2017

    Стамбул, 14 сентября. Сборная России по баскетболу вырвала победу у греков и пробилась в четверку сильнейших команд континента. В полуфинале команда Сергея Базаревича сыграет с Сербией.

    Как отметил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, именно в таких напряженных матчах и рождается настоящая команда, подчеркнув, что матч с греками был показательным во всех отношениях.

    «Я опасался греков, потому что это опытная команда, разрушители. Они сломали нам игру, и мне было важно, как наши ребята сумеют сдержать удар. Здорово, когда все получается. А когда мяч валится из рук, много фолов, когда соперник играет медленно и «вяжет»? Но даже в таких условиях мы показали свою силу», — подчеркнул Кириленко. 

    Он также добавил, что защитника Алексея Шведа партнеры по команде поддерживают, свое слово в ключевые минуты сказал Виталий Фридзон, а Андрей Воронцевич, может быть, забил решающий дальний, пишут «Известия»

    Кроме того, не испугался ответственности Дмитрий Хвостов, а Тимофей Мозгов был надежен под щитами. 

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    Автор: Дана Балан
    #стамбул #баскетбол #кириленко #сборная россии #швед #евробаскет-2017
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