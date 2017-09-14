Кириленко оценил игру сборной России против Греции на Евробаскете-2017

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Стамбул, 14 сентября. Сборная России по баскетболу вырвала победу у греков и пробилась в четверку сильнейших команд континента. В полуфинале команда Сергея Базаревича сыграет с Сербией.

Как отметил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, именно в таких напряженных матчах и рождается настоящая команда, подчеркнув, что матч с греками был показательным во всех отношениях.

«Я опасался греков, потому что это опытная команда, разрушители. Они сломали нам игру, и мне было важно, как наши ребята сумеют сдержать удар. Здорово, когда все получается. А когда мяч валится из рук, много фолов, когда соперник играет медленно и «вяжет»? Но даже в таких условиях мы показали свою силу», — подчеркнул Кириленко.

Он также добавил, что защитника Алексея Шведа партнеры по команде поддерживают, свое слово в ключевые минуты сказал Виталий Фридзон, а Андрей Воронцевич, может быть, забил решающий дальний, пишут «Известия».

Кроме того, не испугался ответственности Дмитрий Хвостов, а Тимофей Мозгов был надежен под щитами.