Стало известно, какие люксовые автомобили популярнее в России

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Москва, 14 сентября. Количество автомобилей класса Luxury превысило 10 тысяч экземпляров. По данным аналитического агентства «Автостат», треть этих машин с конвейеров британского концерна Bentley.

На 1 июля 2017 года в России были зарегистрированы 10,5 тысяч люксовых иномарок. При этом соотношение этих автомобилей к остальному числу машин в стране всего 0,025%.

Самой популярной дорогой маркой в государстве является Bentley. Затем идет Mercedes-Maybach. Maserati и Rolls-Royce поделили между собой третье место.

Ранее эксперты составили топ-10 автомобильных новинок осени в России.