Звезда сериала «Клан Сопрано» скончался в одной из клиник США

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Нью-Йорк, 14 сентября. В американской клинике в Нью-Джерси во время операции на сердце умер известный актер Фрэнк Винсент. Об этом пишет портал TMZ.

Известно, что на минувшей неделе звезда культового телесериала «Клан Сопрано» перенес сердечный приступ.

Актеру было 78 лет.

Our family will never forget the Leotardo legacy.

RIP to an HBO legend, Frank Vincent. pic.twitter.com/9zlfk9A7yg — HBO (@HBO) September 13, 2017

В сериале Винсент играл роль Дэвида Чейза, передает телеканал «360».

Помимо «Клана Сопрано», Винсент также снимался в нескольких лентах американского режиссера Мартина Скорсезе — «Бешеный бык», «Славные парни» и «Казино».