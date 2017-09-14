Жители России стали меньше опасаться снижения зарплаты

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Москва, 14 сентября. Жители России стали меньше опасаться снижения уровня заработной платы. Аналитики РАНХиГС провели опрос 1600 россиян в июне 2017 года и обнародовали итоги исследования.

Согласно данным Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, число граждан, которые считают, что находятся в зоне риска, уменьшилось почти на десять процентов, сообщает газета «Известия».

Социологи уверены, что это объясняется ситуацией на рынке труда. Сейчас организации избавляются от неэффективных работников, но готовы платить большую зарплату профессионалам. Однако треть респондентов опасаются возможного увольнения.

Напомним, что согласно опросу ВЦИОМ, граждане России стали более оптимистично оценивать материальное благосостояние своих семей.