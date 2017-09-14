Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Алеппо: в освобожденный от боевиков город возвращаются мирные жители
Общество
Жители России стали меньше опасаться снижения зарплаты
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жители России стали меньше опасаться снижения зарплаты

    8:00  14 Сентября 2017
    2355

    Жители России стали меньше опасаться снижения зарплаты

    Москва, 14 сентября. Жители России стали меньше опасаться снижения уровня заработной платы. Аналитики РАНХиГС провели опрос 1600 россиян в июне 2017 года и обнародовали итоги исследования.  

    Согласно данным Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, число граждан, которые считают, что находятся в зоне риска, уменьшилось почти на десять процентов, сообщает газета «Известия».

    Социологи уверены, что это объясняется ситуацией на рынке труда. Сейчас организации избавляются от неэффективных работников, но готовы платить большую зарплату профессионалам. Однако треть респондентов опасаются возможного увольнения.

    Напомним, что согласно опросу ВЦИОМ, граждане России стали более оптимистично оценивать материальное благосостояние своих семей.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #россия #опрос #социологи
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 116

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        1191

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        3638

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2792

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        23122
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11   14 Сентября 2017
        133
        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        Это попытка давить на Россию: эксперт о запрете антивируса Касперского в США

        10:26   14 Сентября 2017
        931
        В Минобороны объяснили смысл названия российско-белорусских учений «Запад-2017»

        В Минобороны объяснили смысл названия российско-белорусских учений «Запад-2017»

        7:40   14 Сентября 2017
        1898
        Госдеп поддержал идею Путина о размещении сил ООН в зоне конфликта в Донбассе

        Госдеп поддержал идею Путина о размещении сил ООН в зоне конфликта в Донбассе

        6:59   14 Сентября 2017
        7077