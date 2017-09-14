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Потенциальные банкроты задолжали в России почти 29 млрд рублей
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    Потенциальные банкроты задолжали в России почти 29 млрд рублей

    7:58  14 Сентября 2017
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    Потенциальные банкроты задолжали в России почти 29 млрд рублей

    Москва, 14 сентября. Общая сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя банкротами, на 1 сентября 2017 года составила 28,93 миллиардов рублей.

    Как пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Национального центра банкротств, данный показатель за последние восемь месяцев 2017 года вырос на 87%.

    По данным ведомства, на пересчете на одного «безнадежного должника» к сентябрю сумма равна 1,7 миллионов рублей. Отмечается, что в конце 2016 года этот показатель достигал 34% и 1,27 миллионов рублей.

    В Объединенном кредитном бюро пояснили, что потенциальными банкротами в данный момент могут объявить себя 7,1 миллионов россиян, которые не платят по долгам более 90 дней. 

    Потенциальные банкроты задолжали в России почти 29 млрд рублей

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    Автор: Алия Садыкова
    #банкротство
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