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Сборная Сирии сыграет с австралийцами в Малайзии в рамках отбора ЧМ-2018
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    Сборная Сирии сыграет с австралийцами в Малайзии в рамках отбора ЧМ-2018

    7:46  14 Сентября 2017
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    Сборная Сирии сыграет с австралийцами в Малайзии в рамках отбора ЧМ-2018

    Дамаск, 14 сентября. Сборная Сирии по футболу проведет домашний матч четвертого раунда азиатского отборочного турнира первенства мира-2018 против австралийского коллектива в Малайзии. Об этом говорится на официальном сайте Федерации футбола Австралии.

    Напомним, сирийские футболисты расположились на третьей строчке в группе А в третьем раунде азиатского отборочного турнира и завоевали путевку в следующий раунд.

     

    After a 2-2 draw with #Iran, #Syria's #WorldCup dream is still alive! They head into #WCQ play-off versus #Australia.

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    Первая встреча четвертого раунда состоится 5 октября на стадионе «Ханг Джебат» (Hang Jebat Stadium) в Малайзии, вторая встреча — 10 октября в Сиднее.

    Победитель двух поединков в ноябре разыграет путевку на ЧМ-2018 с командой, занявшей четвертое место в зоне КОНКАКАФ. 

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    Автор: Дана Балан
    #футбол #сирия #австралия #чм-2018
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