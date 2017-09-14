Сборная Сирии сыграет с австралийцами в Малайзии в рамках отбора ЧМ-2018

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Дамаск, 14 сентября. Сборная Сирии по футболу проведет домашний матч четвертого раунда азиатского отборочного турнира первенства мира-2018 против австралийского коллектива в Малайзии. Об этом говорится на официальном сайте Федерации футбола Австралии.

Напомним, сирийские футболисты расположились на третьей строчке в группе А в третьем раунде азиатского отборочного турнира и завоевали путевку в следующий раунд.

After a 2-2 draw with #Iran, #Syria's #WorldCup dream is still alive! They head into #WCQ play-off versus #Australia. A post shared by FIFA World Cup (@fifaworldcup) on Sep 5, 2017 at 10:36am PDT

Первая встреча четвертого раунда состоится 5 октября на стадионе «Ханг Джебат» (Hang Jebat Stadium) в Малайзии, вторая встреча — 10 октября в Сиднее.

Победитель двух поединков в ноябре разыграет путевку на ЧМ-2018 с командой, занявшей четвертое место в зоне КОНКАКАФ.