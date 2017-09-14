Веденеев объяснил, почему поражение «Зенита» от «Вардара» не станет трагедией

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Санкт-Петербург, 14 сентября. Петербургский «Зенит» в четверг стартует в групповом этапе Лиги Европы против македонского «Вардара». Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Сергей Веденеев объяснил, почему поражение от македонцев не станет трагедией для сине-бело-голубых.

По его словам, последние результаты «Зенита» (во внутреннем чемпионате — Прим.ред.) не вызывают обеспокоенности, поэтому, даже если команда Роберто Манчини не выиграет у «Вардара» — это не станет трагедией, пишут «Известия».

«Футболисты и тренерский штаб сейчас находятся в поиске. Наверняка в Македонии петербуржцы выйдут на поле измененным составом, будет больше легионеров, поскольку в еврокубках нет на них лимита», — объяснил эксперт.

Веденеев отметил, что групповая стадия и ее первые туры должны пройти с акцентом на атаку.