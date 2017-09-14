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Политика
Разведка США зафиксировала подготовку КНДР к новому ракетному запуску
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    Разведка США зафиксировала подготовку КНДР к новому ракетному запуску

    7:30  14 Сентября 2017
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    Разведка США зафиксировала подготовку КНДР к новому ракетному запуску

    Вашингтон, 14 сентября. Разведка Соединенных Штатов Америки доложила, что на территории Северной Кореи ведется подготовка нового запуска ракеты.

    Как передает NBC News со ссылкой на американские военные источники, за последние 48 часов спецслужбы зафиксировали перемещение мобильных пусковых установок и подготовку стартовых площадок на территории КНДР.

    Как пишет Газета.ru, разведка донесла о подготовке новых ядерных испытаний в стране. По мнению военных, КНДР может осуществить очередной пуск своей баллистической ракеты уже в ближайшее время.

    Разведка США зафиксировала подготовку КНДР к новому ракетному запуску

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    Автор: Алия Садыкова
    #сша #ндр
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