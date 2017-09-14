Украинские силовики восемь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

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Луганск, 14 сентября. В оборонном ведомстве провозглашенной Луганской народной республики заявили, что за прошедшие сутки украинские силовики восемь раз нарушили перемирие.

Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе населенных пунктов: Фрунзе и Калиново, Желобок, Пришиб, Смелое и Лозовое.

Как рассказали в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР, ВСУ применили гранатометы, минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений нет.

Напомним, ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе пришла к договоренности ввести режим перемирия с 25 августа. Это пятая попытка за 2017 год прекратить огонь на линии разграничения.