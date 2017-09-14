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Сирия: ИГ отступает в восточной части Хомса
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    Сирия: ИГ отступает в восточной части Хомса

    7:36  14 Сентября 2017
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    Сирия: ИГ отступает в восточной части Хомса

    Пальмира, 14 сентября. Под ударами ВКС РФ и сирийской армии силы террористов «Исламского государства»* (группировка запрещена в России) отступили из ряда населенных пунктов в восточной части провинции Хомс. Части Сирийской арабской армии вошли в 14 населенных пунктов, откуда были вытеснены боевики ИГИЛ*, и заняли шесть стратегически важных высот.

    Сирия: ИГ отступает в восточной части Хомса

    Как сообщили арабскому агентству Al Masdar военные источники в Пальмире, в ходе упорных боев войскам удалось освободить около 90 кв км территории в восточной части Хомса. ИГ* покинуло такие населенные пункты, как Умм Раджм, Мазра-Низаль, Шалила, Аль-Амудия, Аль-Хавия, Расм Аль-Суванне и Аль-Алаф.

    В настоящее время силы сирийской правительственной армии при поддержке ВКС РФ нацелены на окружение последней крупной группировки ИГ в центральной части Сирии.

    Сирия: ИГ отступает в восточной части Хомса

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Валентин Меликов
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