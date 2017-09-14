Новый российский истребитель МиГ-29СМТ попал на видео в Сирии

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Дамаск, 14 сентября. Взлет нового истребителя ВКС России МиГ-29СМТ с авиабазы Хмеймим в Сирии попал на видео. Кадры нового российского вооружения опубликовал в своем Twitter репортер BBC Стив Розенберг.

The Russian air base near Latakia earlier today. We're back here nearly 2 years after Russia launched its military operation in Syria. pic.twitter.com/PVVAKVE7Cj — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) September 12, 2017

Ранее в Сирии, в основном, применялись лишь штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34.

Как отметили западные СМИ, появление в сирийском небе новых истребителей, очевидно, вызвано желанием военных «обкатать» самолеты в боевых условиях.

Как пишет Al-Masdar News, несмотря на то, что на юго-востоке Латакии уже были мощные истребители Су-30 и Су-35, Минобороны России приняло решение о развертывании МиГ-29СМТ в Сирии.