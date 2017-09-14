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Политика
Новый российский истребитель МиГ-29СМТ попал на видео в Сирии
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    Новый российский истребитель МиГ-29СМТ попал на видео в Сирии

    7:21  14 Сентября 2017
    1076

    Новый российский истребитель МиГ-29СМТ попал на видео в Сирии

    Дамаск, 14 сентября. Взлет нового истребителя ВКС России МиГ-29СМТ с авиабазы Хмеймим в Сирии попал на видео. Кадры нового российского вооружения опубликовал в своем Twitter репортер BBC Стив Розенберг.

    Ранее в Сирии, в основном, применялись лишь штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34.

    Как отметили западные СМИ, появление в сирийском небе новых истребителей, очевидно, вызвано желанием военных «обкатать» самолеты в боевых условиях.

    Как пишет Al-Masdar News, несмотря на то, что на юго-востоке Латакии уже были мощные истребители Су-30 и Су-35, Минобороны России приняло решение о развертывании МиГ-29СМТ в Сирии.

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    Автор: Алия Садыкова
    #сирия #миг-29смт
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