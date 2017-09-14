Эксперты: Samsung Galaxy S8 превосходит iPhone X

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Нью-Йорк, 15 сентября. Samsung Galaxy S8, который был выпущен в прошлом году, по ряду параметров превосходит iPhone X, продажи которого начнутся в ноябре. К такому выводы пришли эксперты.

Они отмечают, что iPhone X имеет OLED-дисплей с диагональю 5,8-дюймовый производства компании Samsung. Южнокорейская компания использует свои лучшие экраны для Galaxy S8.

Яркость дисплея iPhone X составляет 625 нит, отмечают специалисты, а вот у смартфона Galaxy S8 она равна 1000 нит, пишет «Экономика сегодня».

Тем временем американская корпорация Apple резко снизила цены на iPhone 7 с 32 гигабайтами памяти до 44 тыс. рублей. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Отмечается, что стоимость iPhone 7 с 128 Гигабайтами памяти составляет 53 тыс. рублей.

Кроме того, цена на iPhone 7 Plus с 32 гигабайтами внутренней памяти рухнула до 53 тыс. рублей.

Помимо этого, компания обвалила цену iPhone 6s и SE — до 36 тыс. рублей и 28 тыс. рублей соответственно.

Также корпорация полностью прекратила продажу красных iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Напомним, в минувший вторник, 12 сентября, компания презентовала iPhone 8/8Plus и iPhone X.