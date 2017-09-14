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Экономика
Эксперты: Samsung Galaxy S8 превосходит iPhone X
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    Эксперты: Samsung Galaxy S8 превосходит iPhone X

    7:23  14 Сентября 2017  /обновлено: 10:54  14 Сентября 2017
    25649

    Apple обвалила цены на популярнейшие модели iPhone

    Нью-Йорк, 15 сентября. Samsung Galaxy S8, который был выпущен в прошлом году, по ряду параметров превосходит iPhone X, продажи которого начнутся в ноябре. К такому выводы пришли эксперты.

    Они отмечают, что iPhone X имеет OLED-дисплей с диагональю 5,8-дюймовый производства компании Samsung. Южнокорейская компания использует свои лучшие экраны для Galaxy S8.

    Яркость дисплея iPhone X составляет 625 нит, отмечают специалисты, а вот у смартфона Galaxy S8 она равна 1000 нит, пишет «Экономика сегодня».

    Тем временем американская корпорация Apple резко снизила цены на iPhone 7 с 32 гигабайтами памяти до 44 тыс. рублей. Об этом сообщается на официальном сайте компании. 

    Отмечается, что стоимость iPhone 7 с 128 Гигабайтами памяти составляет 53 тыс. рублей. 

    Кроме того, цена на iPhone 7 Plus с 32 гигабайтами внутренней памяти рухнула до 53 тыс. рублей.

    Apple обвалила цены на популярнейшие модели iPhone

    Помимо этого, компания обвалила цену iPhone 6s и SE — до 36 тыс. рублей и 28 тыс. рублей соответственно.

    Также корпорация полностью прекратила продажу красных iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

    Напомним, в минувший вторник, 12 сентября, компания презентовала iPhone 8/8Plus и iPhone X. 

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    Автор: Дана Балан
    #apple #смартфон
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