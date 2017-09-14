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Политика
В Минобороны объяснили смысл названия российско-белорусских учений «Запад-2017»
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    В Минобороны объяснили смысл названия российско-белорусских учений «Запад-2017»

    7:40  14 Сентября 2017
    1899

    В Минобороны объяснили смысл названия российско-белорусских учений «Запад-2017»

    Москва, 14 сентября. Заместитель главы оборонного ведомства России Александр Фомин объяснил, почему российско-белорусские военные учения называются «Запад-2017». Об этом передает издание Deutsche Welle. 

    По его словам, военные учения носят абсолютно мирный характер, а главной их целью является оборона. Фомин решительно подчеркнул, что нет необходимости создавать ажиотаж вокруг названия.

    «Запад» не должно восприниматься в широком, политическим смысле как географический термин, включающий страны Запада, Евросоюза или членов НАТО», — объяснил он.

    В Минобороны объяснили смысл названия российско-белорусских учений «Запад-2017»

    Он отметил, что название учений означает запад Российской Федерации и Белоруссию, которая располагается еще западнее. 

    Отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли жители Восточной Европы и балтийских стран быть спокойными ввиду учений, Фомин подчеркнул, что, «естественно, могут быть спокойны».

    В Минобороны объяснили смысл названия российско-белорусских учений «Запад-2017»

    Учения «Запад-2017» стартуют в четверг, 14 сентября.

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    Автор: Дана Балан
    #россия #белоруссия #минобороны рф #запад-2017
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