В Минобороны объяснили смысл названия российско-белорусских учений «Запад-2017»
Москва, 14 сентября. Заместитель главы оборонного ведомства России Александр Фомин объяснил, почему российско-белорусские военные учения называются «Запад-2017». Об этом передает издание Deutsche Welle.
По его словам, военные учения носят абсолютно мирный характер, а главной их целью является оборона. Фомин решительно подчеркнул, что нет необходимости создавать ажиотаж вокруг названия.
«Запад» не должно восприниматься в широком, политическим смысле как географический термин, включающий страны Запада, Евросоюза или членов НАТО», — объяснил он.
Он отметил, что название учений означает запад Российской Федерации и Белоруссию, которая располагается еще западнее.
Отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли жители Восточной Европы и балтийских стран быть спокойными ввиду учений, Фомин подчеркнул, что, «естественно, могут быть спокойны».
Учения «Запад-2017» стартуют в четверг, 14 сентября.