Стало известно, когда Россия восстановит прежний формат отношений с НАТО

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Москва, 14 сентября. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин рассказал, в какие сроки Россия восстановит прежний формат отношений с НАТО. Об этом сообщают «Известия».

«Я уверен в том, что мы вернем наши отношения с НАТО и вернемся и к той прекрасной форме взаимодействия, как Совет Россия – НАТО», — заявил Фомин в интервью Deutsche Welle.

По словам замминистра обороны, «случится это в ближайший год, максимум два». Также Александр Фомин рассказал немецким репортерам о совместных с Белоруссией стратегических учениях «Запад-2017».