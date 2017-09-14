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Стало известно, когда Россия восстановит прежний формат отношений с НАТО
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    Стало известно, когда Россия восстановит прежний формат отношений с НАТО

    10:40  14 Сентября 2017
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    Стало известно, когда Россия восстановит прежний формат отношений с НАТО

    Москва, 14 сентября. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин рассказал, в какие сроки Россия восстановит прежний формат отношений с НАТО. Об этом сообщают «Известия».

    «Я уверен в том, что мы вернем наши отношения с НАТО и вернемся и к той прекрасной форме взаимодействия, как Совет Россия – НАТО», — заявил Фомин в интервью Deutsche Welle.

    По словам замминистра обороны, «случится это в ближайший год, максимум два». Также Александр Фомин рассказал немецким репортерам о совместных с Белоруссией стратегических учениях «Запад-2017».

    «Главная цель учений — отработка соответствующих способов и применения вооруженных сил для борьбы с терроризмом. Никаких вторжений на территории сопредельных государств не планируется», — резюмировал заместитель главы оборонного ведомства РФ.

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    Автор: Константин Терехов
    #россия #нато #александр фомин
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