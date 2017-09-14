Сирия: США не намерены допустить сирийскую армию в Дейр эз-Зор

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Дейр эз-Зор, 14 сентября. Эксперты считают, что США не собираются отдавать город Дейр эз-Зор Сирийской арабской армии.

Сообщается, что реальная перспектива того, что САA вернет контроль над богатыми нефтью территориями, заставила коалицию, возглавляемую США начать новую военную операцию в Дейр эз-Зор.

Напомним, что в субботу поддерживаемые США Сирийские демократические силы объявили о начале проведения операции, направленной на захват районов в северных и восточных окрестностях города и продвижения к реке Евфрат.

Ранее Газета.ру сообщала, что САА вошла в восточную часть Дейр-эз-Зора.