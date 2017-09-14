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Сирия: США не намерены допустить сирийскую армию в Дейр эз-Зор
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    Сирия: США не намерены допустить сирийскую армию в Дейр эз-Зор

    4:24  14 Сентября 2017
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    Сирия: США не намерены допустить сирийскую армию в Дейр эз-Зор

    Дейр эз-Зор, 14 сентября. Эксперты считают, что США не собираются отдавать город Дейр эз-Зор Сирийской арабской армии.

    Сообщается, что реальная перспектива того, что САA вернет контроль над богатыми нефтью территориями, заставила коалицию, возглавляемую США начать новую военную операцию в Дейр эз-Зор.Сирия: США не намерены допустить сирийскую армию в Дейр эз-Зор

    Напомним, что в субботу поддерживаемые США Сирийские демократические силы объявили о начале проведения операции, направленной на захват районов в северных и восточных окрестностях города и продвижения к реке Евфрат.

    Ранее Газета.ру сообщала, что САА вошла в восточную часть Дейр-эз-Зора.

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    Автор: Ирина Новикова
    #сша #сирия #саа #дейр эз-зор
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