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Пентагон заявил о контроле над оружием, поставляемым сирийской оппозиции
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    Пентагон заявил о контроле над оружием, поставляемым сирийской оппозиции

    4:00  14 Сентября 2017
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    Пентагон заявил о контроле над оружием, поставляемым сирийской оппозиции

    Вашингтон, 14 сентября. Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса заявила, что Минобороны США держит под контролем конечное использование оружия, поставляемого для оппозиции в Сирии.

    «Исходя из соответствующих норм, Минобороны проводит проверку партнерских сил перед выдачей оборудования и осуществляет контроль за конечным использованием выданного оборудования», — сказала Балданса.

    Она отметила, что министерство обороны США снабжает местные силы «простыми в эксплуатации и обслуживании» вооружением и снаряжением, при этом подчеркнув, что детальную номенклатуру по этим поставкам ведомство предоставлять не будет из соображений безопасности.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Пентагон не волнуется по поводу покупки Турцией четырех комплексов зенитных ракетных система С-400 «Триумф» у России.

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    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #пентагон #оружие
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